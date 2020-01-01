Наша компания предоставляет полиграфические услуги по всему миру, холсты и другая полиграфия представлена в США и многих странах Европы.

Если Вам важно качество, сроки и цена, что ж мы рады что Вы нашли нас и делаем все чтобы оправдать самые смелые ожидания наших клиентов.

В нашем ассортименте все для успешной рекламы. Широкоформатная печать, печать на холсте, на баннере, на оракале. Типографские услуги: печать визиток, печать флаеров, печать листовок и буклетов. И это только небольшая часть того, что мы может напечатать и изготовить.

Рекламная компания Лайф Принт, это комплексное решение для бизнеса. Надежный подрядчик, исполнитель или партнер.



Нужно создать дизайн для вывески, заказать распечатку журналов или выполнить послепечатную обработку визиток? Не стоит беспокоиться, особенно если вы знакомы с компанией «Лайф Принт». Типография, оборудованная по последнему слову техники, с легкостью организует оформление и печать полиграфии всех возможных видов, причем сделает это не только качественно, но и максимально быстро.

Какие виды полиграфии популярны сегодня?

Многие считают, что сегодня полиграфическая продукция уже неактуальна, ведь цифровые технологии могут выполнять те же функции, то есть заменить журналы, газеты, рекламную продукцию и другое. Однако, статистика компании «Лайф Принт» говорит обратное, ведь сотрудники ежедневно обрабатывают и выполняют сотни заказов.

В самые короткие сроки мы готовы изготовить:

• Визитки, бланки, папки, блокноты с логотипами, то есть представительскую полиграфию, которая поможет стать узнаваемым среди потенциальных клиентов и сформировать свой особый стиль;

• Флаера, каталоги, этикетки, листовки, буклеты, то есть продукцию, которая сможет организовать успешную «рекламную компанию» и донести информацию об акциях, скидках и новинках до клиентов;

• Книги, журналы, календари, газеты любых форматов и тиражей.

Компания выполнит и мегапопулярную сегодня широкоформатную печать: баннеры, стенды, постеры, таблички для внутреннего и внешнего оформления можно заказать и разместить не только в Киеве, но и любом другом городе по всей Украине.

В зависимости от тиража используется офсетная и цифровая печать. Возможна послепечатная обработка, например, декорирование, ламинация, тиснение, что девает материалы более привлекательными, яркими и долговечными.

