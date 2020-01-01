Успешных проектов
Лет на рынке
Дизайнеров в команде
От визитки до журнала. От сайта до видео рекламы. Реклама Google и SMM
Наша цель, стать надежным партнером на долгие годы. Мы заинтересованны в том, что бы наши клиенты были довольны результатом нашей работы.
Скидки до 30% для средних и крупных заказов. Чем больше заказываете тем больше скидка.
Успешная выполнение заказов для транснациональх компний. С отгрузкой заказов в более 48 стран.
Наша
Команда
6
проект
менеджеров
+
25
специалистов
Мы:
Разрабатываем
Производим
Доставляем
Лайф Принт лидер на рынке в Украине в сфере интерьерной и широкоформатной печати. Так же мы первая рекламная компания, которая предложила клиентам полный спектр печатной и диджитал рекламы.
Цель Лайф Принт, всегда быть в курсе всех новых маркетинговых инноваций и внедрять их нашим клиентам. Для того чтобы наши клиенты были лидерами на рынке и получали максимальный профит при наименьших затратах.
Мы стремимся всегда стать надежным партнером на долгие годы и быть частью успеха наших клиентов.
Нашей компании всего 6 лет. За это время мы твердо закрепились в лидерах рынка печати Украины. И успешно движемся в топ рынка в диджитал рекламе и услугах.
Наша компания предоставляет полиграфические услуги по всему миру, холсты и другая полиграфия представлена в США и многих странах Европы.
Если Вам важно качество, сроки и цена, что ж мы рады что Вы нашли нас и делаем все чтобы оправдать самые смелые ожидания наших клиентов.
В нашем ассортименте все для успешной рекламы. Широкоформатная печать, печать на холсте, на баннере, на оракале. Типографские услуги: печать визиток, печать флаеров, печать листовок и буклетов. И это только небольшая часть того, что мы может напечатать и изготовить.
Рекламная компания Лайф Принт, это комплексное решение для бизнеса. Надежный подрядчик, исполнитель или партнер.
Нужно создать дизайн для вывески, заказать распечатку журналов или выполнить послепечатную обработку визиток? Не стоит беспокоиться, особенно если вы знакомы с компанией «Лайф Принт». Типография, оборудованная по последнему слову техники, с легкостью организует оформление и печать полиграфии всех возможных видов, причем сделает это не только качественно, но и максимально быстро.
Какие виды полиграфии популярны сегодня?
Многие считают, что сегодня полиграфическая продукция уже неактуальна, ведь цифровые технологии могут выполнять те же функции, то есть заменить журналы, газеты, рекламную продукцию и другое. Однако, статистика компании «Лайф Принт» говорит обратное, ведь сотрудники ежедневно обрабатывают и выполняют сотни заказов.
В самые короткие сроки мы готовы изготовить:
• Визитки, бланки, папки, блокноты с логотипами, то есть представительскую полиграфию, которая поможет стать узнаваемым среди потенциальных клиентов и сформировать свой особый стиль;
• Флаера, каталоги, этикетки, листовки, буклеты, то есть продукцию, которая сможет организовать успешную «рекламную компанию» и донести информацию об акциях, скидках и новинках до клиентов;
• Книги, журналы, календари, газеты любых форматов и тиражей.
Компания выполнит и мегапопулярную сегодня широкоформатную печать: баннеры, стенды, постеры, таблички для внутреннего и внешнего оформления можно заказать и разместить не только в Киеве, но и любом другом городе по всей Украине.
В зависимости от тиража используется офсетная и цифровая печать. Возможна послепечатная обработка, например, декорирование, ламинация, тиснение, что девает материалы более привлекательными, яркими и долговечными.
Лайф Принт – первая рекламная компания, которая предлагает клиентам полный спектр услуг. Полная диджитализация Вашего бизнеса! Дизайн, разработка сайтов, печатная продукция, видео презентации, внедрение срм систем, разработка бренд буков, логотипа – вот далеко не полный перечень услуг, с помощью которых мы помогаем развивать бизнес нашим клиентам.
Если Ваша цель сделать бизнес узнаваемым, эффективным, быть на шаг впереди конкурентов – тогда Вы попали по адресу! Используя последние маркетинговые инновации, имеющийся опыт, первоклассное оборудование, наша команда креативных дизайнеров, разработчиков и менеджеров поможет Вам на пути достижения успеха.
Создание логотипа, фирменного стиля Вашей компании, создание и продвижение сайта, видео и анимационные ролики, чат боты, мобильные приложения – эти диджитал услуги которые в современном цифровом мире являются синонимами успешных продаж. Мы делаем все шаги для того чтобы Ваш бизнес был представлен онлайн на наивысшем уровне!
Но это еще не все! Печатная продукция для уличной рекламы, для подчеркивания успешного бизнес-образа в интрерьерах офисов и уюта квартир. Вывески, подарки персоналу, личная полиграфия для сотрудников, брендирование офисов и магазинов. У нас Вы найдете все элементы успешного маркетинга для онлайн и оффлайн продаж, презентаций и партнерства!
Успешно завершили более 20 международных проектов
г. Киев, ул. Николая Василенко 1
Работаем с 10:00 до 19:00
066 399 88 99
067 773 57 99
Стоимость звонков согласно тарифов Вашего оператора связи
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ФОП Панин В. В (далее – Оператор).
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Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
7. Трансграничная передача персональных данных
8. Заключительные положения
Доставка и оплата
Доставка:
Оплата:
Наша компания предоставляет полиграфические услуги по всему миру, холсты и другая полиграфия представлена в США и многих странах Европы.
Если Вам важно качество, сроки и цена, что ж мы рады что Вы нашли нас и делаем все чтобы оправдать самые смелые ожидания наших клиентов.
В нашем ассортименте все для успешной рекламы. Широкоформатная печать, печать на холсте, на баннере, на оракале. Типографские услуги: печать визиток, печать флаеров, печать листовок и буклетов. И это только небольшая часть того, что мы может напечатать и изготовить.
Рекламная компания Лайф Принт, это комплексное решение для бизнеса. Надежный подрядчик, исполнитель или партнер.
Нужно создать дизайн для вывески, заказать распечатку журналов или выполнить послепечатную обработку визиток? Не стоит беспокоиться, особенно если вы знакомы с компанией «Лайф Принт». Типография, оборудованная по последнему слову техники, с легкостью организует оформление и печать полиграфии всех возможных видов, причем сделает это не только качественно, но и максимально быстро.
Какие виды полиграфии популярны сегодня?
Многие считают, что сегодня полиграфическая продукция уже неактуальна, ведь цифровые технологии могут выполнять те же функции, то есть заменить журналы, газеты, рекламную продукцию и другое. Однако, статистика компании «Лайф Принт» говорит обратное, ведь сотрудники ежедневно обрабатывают и выполняют сотни заказов.
В самые короткие сроки мы готовы изготовить:
• Визитки, бланки, папки, блокноты с логотипами, то есть представительскую полиграфию, которая поможет стать узнаваемым среди потенциальных клиентов и сформировать свой особый стиль;
• Флаера, каталоги, этикетки, листовки, буклеты, то есть продукцию, которая сможет организовать успешную «рекламную компанию» и донести информацию об акциях, скидках и новинках до клиентов;
• Книги, журналы, календари, газеты любых форматов и тиражей.
Компания выполнит и мегапопулярную сегодня широкоформатную печать: баннеры, стенды, постеры, таблички для внутреннего и внешнего оформления можно заказать и разместить не только в Киеве, но и любом другом городе по всей Украине.
В зависимости от тиража используется офсетная и цифровая печать. Возможна послепечатная обработка, например, декорирование, ламинация, тиснение, что девает материалы более привлекательными, яркими и долговечными.
Лайф Принт – первая рекламная компания, которая предлагает клиентам полный спектр услуг. Полная диджитализация Вашего бизнеса! Дизайн, разработка сайтов, печатная продукция, видео презентации, внедрение срм систем, разработка бренд буков, логотипа – вот далеко не полный перечень услуг, с помощью которых мы помогаем развивать бизнес нашим клиентам.
Если Ваша цель сделать бизнес узнаваемым, эффективным, быть на шаг впереди конкурентов – тогда Вы попали по адресу! Используя последние маркетинговые инновации, имеющийся опыт, первоклассное оборудование, наша команда креативных дизайнеров, разработчиков и менеджеров поможет Вам на пути достижения успеха.
Создание логотипа, фирменного стиля Вашей компании, создание и продвижение сайта, видео и анимационные ролики, чат боты, мобильные приложения – эти диджитал услуги которые в современном цифровом мире являются синонимами успешных продаж. Мы делаем все шаги для того чтобы Ваш бизнес был представлен онлайн на наивысшем уровне!
Но это еще не все! Печатная продукция для уличной рекламы, для подчеркивания успешного бизнес-образа в интрерьерах офисов и уюта квартир. Вывески, подарки персоналу, личная полиграфия для сотрудников, брендирование офисов и магазинов. У нас Вы найдете все элементы успешного маркетинга для онлайн и оффлайн продаж, презентаций и партнерства!